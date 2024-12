Giubileo 2025, in migliaia in coda a Porta Angelica e via della Conciliazione

Manca sempre meno all'apertura della Porta Santa che decreta l'inizio del Giubileo 2025. Sono già centinaia i fedeli in coda a Porta Angelica per effettuare i controlli di sicurezza prima di entrare in Piazza San Pietro. Migliaia anche i fedeli in coda lungo via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza. Il Giubileo inizia con una solenne cerimonia di apertura delle Porte Sante in tutte le diocesi del mondo: e naturalmente quello al centro di media e opinione pubblica mondiale è quello, alle 19, con Papa Francesco che aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro dando così il via all'Anno Santo a livello planetario.