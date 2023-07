"Benedetto XVI non ha mai abdicato": un misterioso striscione sorvola il litorale di Roma

E nel frattempo i social e le testate locali si stanno sbizzarrendo in diverse teorie, dal complottismo alla trovata pubblicitaria. Ancora non è chiaro perché nel pomeriggio del 16 luglio un piccolo aereo da turismo giallo abbia sorvolato il litorale di Ostia , a Roma, trainando un misterioso striscione che recitava " Benedetto XVI non ha mai abdicato ". Il riferimento è alla clamorosa rinuncia di Joseph Ratzinger al soglio pontificio, che l'11 febbraio 2013 sconvolse il mondo.

Da Ostia al Circeo - Secondo i testimoni, l'aereo - proveniente da Roma - ha fatto diversi passaggi davanti al litorale di Ostia intorno alle 16.30, tra la rotonda nel tratto terminale di via Cristoforo Colombo e il pontile. Poi si è allontanato, forse spingendosi più a sud: il velivolo, infatti, sarebbe stato avvistato anche nella zona del Circeo. A immortalarlo numerosi scatti finiti sui social, tra lo stupore generale.

Tutte le ipotesi - Niente classica dichiarazione d'amore, dunque, tipica degli striscioni trainati nella stagione estiva dagli aerei che sorvolano le spiagge. Le ipotesi sulla paternità della scritta si sprecano.

Un semplice scherzo? Sarebbe tuttavia costoso, dato che il volo è a pagamento. Un messaggio di un complottista? Il Messaggero ha contattato l'autore di un recente libro che avanza la tesi dell'invalidità della rinuncia di Ratzinger per presunti cavilli canonici, ma il giornalista ha smentito categoricamente: "Posso certificare che non è un'iniziativa pubblicitaria, né per me né per altri". E allora non si esclude, spiegano le testate locali, che l'aereo fosse invece parte del set di un film. Ma per il momento resta il mistero.