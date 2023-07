"Non è il pasto che volevo": un passeggero fa "dirottare" aereo su Chicago

Fuori programma per i passeggeri di un aereo della United Airlines decollato da Houston con destinazione Amsterdam.

Il volo ha subito tre ore di ritardo per le lamentele di uno di loro che, non gradendo il cibo servito in business class, ha dato in escandescenza. A suo dire non era più disponibile il menu da lui prenotato. Il volo ha fatto scalo a Chicago per poi ripartire verso l'Europa. L'uomo è stato immediatamente scortato fuori dal velivolo dalla polizia Usa.