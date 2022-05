Latina, "Siamo Casamonica, non paghiamo il conto e ci pagate": tre arresti

Circa due mesi fa Diego, Guido e Marco Casamonica, rispettivamente di 43, 23 e 23 anni, avrebbero consumato pasti in due locali della cittadina senza pagare il conto e addirittura chiedendo che gli venissero consegnati soldi perché appartenenti alla famiglia spesso al centro delle cronache.

Nel primo caso

600 euro

160

carcere

arresti domiciliari

, dopo aver consumato una sontuosa cena sul litorale, con alcune bottiglie di vino prese direttamente dalla cantina, si sarebbero allontanati non pagando 1.600 euro di conto. Stesso comportamento i tre lo avrebbero reiterato in un hotel, dove avrebbero provato a estorcere al receptionist altri soldi, e in un bistrot dove avrebbero consumato cibo e bevande pere se ne sarebbero fatti consegnare altriLe indagini sono partite dopo la denuncia dei due ristoratori. Sulle tracce di Diego, Guido e Marco Casamonica la Procura romana ha indirizzato gli agenti della cittadina laziale, oltre a quelli di Roma e del commissariato Romanina. Diego Casamonica è finito inmentre Guido e Marco Casamonica sono stati costretti agli