Roma, beni per oltre 20 milioni confiscati al clan Casamonica

I soggetti colpiti dal provvedimento sono risultati coinvolti in organizzate ed estese attività usurarie e di esercizio abusivo del credito, ma anche in condotte estorsive e d'intestazione fittizia di beni, reati per i quali era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il 16 luglio 2021, in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di Roma ha emesso sentenza di condanna, tra gli altri, nei confronti di Guerrino Casamonica (10 anni e due mesi di reclusione), Cristian Casamonica (8 anni di reclusione), riconoscendo la sussistenza del clan Casamonica come associazione a delinquere di stampo mafioso.

La confisca riguarda "Villa Sonia" con piscina di via Roccarbernarda 8, nella disponibilità di 'Pelè', l'altra storica villa con piscina appartenente alla famiglia, che si trova in Via Flavia Demetria 90, nella disponibilità di Giuseppe Casamonica, e una villa a Monterosi (Viterbo). Tra gli altri immobili colpiti dal provvedimento anche la villa in uso a Christian Casamonica e tre appartamenti situati a Roma e provincia. Il Tribunale di Roma, oltre alle ville indicate, ha confiscato inoltre i seguenti beni: le quote di 5 società di capitali; le quote di 2 società di persone e 1 ditta individuale; complessi aziendali tra cui una stazione di servizio a marchio "IP" con bar tabacchi, situata a San Cesareo (RM), e un bar tabacchi ubicato a Montecompatri (Roma).