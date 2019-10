Lampedusa, arrivati 200 migranti a bordo di tre barconi

La Ocean Viking, con a bordo 176 migranti soccorsi domenica in due diversi interventi, si è diretta verso Nord e ora si trova in acque internazionali tra Lampedusa e Malta. In un primo momento aveva chiesto all'Ue e alle autorità competenti di "assegnare prontamente" un luogo sicuro per lo sbarco dei profughi. Col passare delle ore, invece, la richiesta si è trasferita a Italia e Malta.



Da quando la Ocean Viking ha iniziato le operazioni, è la quarta volta che è in attesa che le venga assegnato un luogo sicuro per lo sbarco delle persone salvate. "Finora i governi della UE non sono riusciti a istituire un meccanismo prevedibile di sbarco in conformità con il diritto marittimo. Gli accordi ad hoc non possono essere la soluzione. Invitiamo i governi a porre fine a questa situazione inaccettabile", dicono le organizzazioni umanitarie Sos Mediterranee e Medici senza frontiere.

Migranti, in 200 sbarcano a Lampedusa su tre barconi Ansa 1 di 7 Ansa 2 di 7 Ansa 3 di 7 Ansa 4 di 7 Ansa 5 di 7 Ansa 6 di 7 Ansa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci



Ocean Viking ha reso noto infine di aver ricevuto nelle scorse ore una comunicazione dalle autorità marittime libiche con informazioni riguardanti una imbarcazione in difficoltà e la sua posizione approssimativa: alla nave è stato chiesto di procedere alla ricerca e al soccorso. La Ocean Viking ha seguito le istruzioni ma, dopo più di 9 ore di ricerca, non ha trovato l'imbarcazione in difficoltà.



"A una richiesta del nostro coordinatore per la ricerca e il soccorso a bordo, le autorità libiche non hanno fornito ulteriori informazioni. E' stata la prima volta che la Ocean Viking ha ricevuto dalle autorità libiche una richiesta scritta di impegnarsi in un'operazione di ricerca e soccorso", hanno precisato le due organizzazioni umanitarie.