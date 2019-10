Migranti, Lapo contro Salvini: "Non mi piace, sono a favore delle Ong" | La replica: "Dichiarazioni stupefacenti"

"Sono a favore delle Ong che danno aiuto alle persone in mare, la realtà è che ce n'è bisogno". Lo ha detto Lapo Elkann a Palermo, per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana. "Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani", ha aggiunto. Sferzante il commento del leader della Lega: "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti".