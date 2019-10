Salvini a Tgcom24: "Raggi, fare il sindaco non è il tuo mestiere"

Nuovo attacco di Matteo Salvini a Virginia Raggi. Ospite di Tgcom24, dove è stato intervistato dal direttore Paolo Liguori, il leader della Lega ha ribadito la richiesta di dimissioni rivolta al sindaco di Roma. "Il problema non è politico, potrebbe essere anche della Lega: non è il suo mestiere, deve farsi da parte - ha detto -. Ovunque i rifiuti sono un valore, non è possibile che Roma soffochi sotto la monnezza".