Migranti, sindaco di Lampedusa a Tgcom24: "Basta stragi del mare"

Per Martello è inconcepibile come l'Europa non capisca che è il tempo di agire: "I ragazzi delle scuole, quando celebriamo la giornata della memoria europea per Lampedusa e le vittime dei naufragi, capiscono l'urgenza della situazione. Non capisco come l'Europa non si renda conto che è il momento di operare tutti insieme per evitare altre tragedie"