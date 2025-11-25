Labubu contraffatti, sequestri della polizia locale e della Gdf a Milano e in Toscana

I finanzieri quindi, dopo aver sottoposto a sequestro i peluche e deferito all'autorità giudiziaria labronica il titolare dell'esercizio commerciale, sono riusciti a risalire tempestivamente alla filiera di distribuzione dei pupazzi, individuando un punto vendita anche all'ingrosso situato a Pisa, presso il quale si è proceduto immediatamente alla perquisizione. Nel negozio sono stati rinvenuti e sequestrati oltre duemila giocattoli Labubu e numerose scatole per il confezionamento e parti per l'assemblaggio del peluche, segno evidente, proseguono i finanzieri "che i titolari del negozio provvedevano non solo alla distribuzione ma all'assemblaggio dei giocattoli, anche sfruttando la famosa pratica del commercio del pupazzo tramite blind box, ossia buste a sorpresa". All'interno dell'esercizio commerciale sono stati rinvenuti e sequestrati anche più di seimila peluche, giocattoli, portachiavi, palloni da calcio recanti noti marchi contraffatti. Inoltre presso l'esercizio non autorizzato alla rivendita di tabacchi sono state sottoposte a sequestro amministrativo sigarette elettroniche prive del sigillo dei Monopoli di Stato, ritenute non sicure e pericolose per la salute del consumatore finale, per la cui violazione è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria.