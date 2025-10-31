Napoli, la Gdf sequestra oltre 100mila prodotti di Halloween contraffatti

A Napoli la guardia di finanza ha sequestrato oltre 100mila prodotti contraffatti e/o "non sicuri" tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. Quarantacinque in totale i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. Tra gli articoli sequestrati ci sono maschere e vestiti iconici di Halloween, oltre a giocattoli, ragni finti, decorazioni e tatuaggi a tema: tutti non sicuri e dannosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.