Cronaca
dalle maschere ai ragni finti

Napoli, la Gdf sequestra oltre 100mila prodotti di Halloween contraffatti

31 Ott 2025 - 08:29
© Guardia di finanza

© Guardia di finanza

A Napoli la guardia di finanza ha sequestrato oltre 100mila prodotti contraffatti e/o "non sicuri" tipici di Halloween, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore. Quarantacinque in totale i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. Tra gli articoli sequestrati ci sono maschere e vestiti iconici di Halloween, oltre a giocattoli, ragni finti, decorazioni e tatuaggi a tema: tutti non sicuri e dannosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli. 

napoli
halloween