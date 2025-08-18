Maxi sequestro in Libia delle bambole Labubu: "Violano la morale islamica, non vendeteli"

La moda dei Labubu non piace in Libia. La direzione per la Sicurezza di Sabha, importante centro del sud del Paese, ha sequestrato e distrutto un numero imprecisato dei popolari pupazzi prodotti dal colosso cinese di giocattoli Pop Mart, ritenendoli un fenomeno commerciale "negativo" e in contrasto con i valori sociali e religiosi del Paese. La "retata" avvenuta in diversi negozi è stata accompagnata da un avvertimento ai commercianti a non vendere né importare i pupazzi, con l'annuncio di azioni legali in caso di violazioni. Le autorità hanno quindi vietato la commercializzazione dei Labubu in città, definendola una "tendenza negativa" che "viola la morale sociale e islamica". Al momento, non risultano provvedimenti di carattere nazionale.