Fotogallery - Le Blackpink sul palco del Coachella
La band coreana si è esibita mercoledì sera per la prima e unica tappa italiana
Le Blackpink conquistano Milano. In 50mila hanno infatti assistito mercoledì sera all'ippodromo Snai La Maura al concerto della nota band sud coreana di K-pop e tra il pubblico c'era anche la premier Giorgia Meloni con la figlia Ginevra di 9 anni, fan del gruppo composto da Jisoo, Rosé, Lisa e Jennie.
Il live milanese, concerto-evento del Deadline World Tour, uno dei pochissimi giri del mondo del gruppo e loro prima e unica tappa italiana, ha richiamato un esercito di ragazzine, accompagnate dai genitori da tutt'Italia, ma anche dall’estero, alcune anche dalla Thailandia, oltre ad appassionati più adulti e a qualche "celebrità". Oltre alla premier, tra il pubblico, sulla terrazza dell'area vip, anche Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste e l'ambasciatore coreano.
Tra i successi suonati dalla band sul palco l'immancabile hit Apt oltre ad una scaletta di hit, dalla Deadline intro a Kill this love e Boombayah. Due ore di concerto durante il quale le singole cantanti si sono concesse ognuna degli assoli osannate dal pubblico in delirio. Il tour mondiale ha preso il via a inizio luglio da Seoul e terminerà il prossimo 15 agosto, a Londra, con un mega concerto allo stadio Wembley.
Kim Jo-soo, Jennie Kim, Rosè e Lisa, ovvero le Blackpink, attive dal 2016, sono considerate, insieme ai BTS, uno dei principali fenomeni del K-pop, il pop sudcoreano, che spopola in tutto il mondo. I loro video viaggiano sui miliardi di visualizzazioni (oltre 40 miliardi di stream globali) e sono state il primo gruppo femminile K-pop a vincere un Mtv Video Music Award oltre a richiamare oltre 1,8 milioni di fan al tour precedente con un record di incassi assoluto per un gruppo femminile.
In patria sono delle vere e proprie istituzioni, al punto che nel 2021, durante il suo discorso di Capodanno, il presidente Moon Jae-in le ha citate come rappresentanti del Paese nel mondo e come un "orgoglio coreano". E infatti i confini nazionali li hanno superati da un pezzo, anche grazie a una straordinaria popolarità sui social: da aprile 2022 sono il gruppo musicale con più iscritti su YouTube, con oltre 73 milioni di abbonati mentre su Instagram sono seguite da oltre 50 milioni di fan. Tra le varie collaborazioni ci sono quelle con Lady Gaga, Dua Lipa e Selena Gomez, solo per citarne alcune, e nel 2019 sono state il primo gruppo K-pop a partecipare al Coachella.
