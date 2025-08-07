Kim Jo-soo, Jennie Kim, Rosè e Lisa, ovvero le Blackpink, attive dal 2016, sono considerate, insieme ai BTS, uno dei principali fenomeni del K-pop, il pop sudcoreano, che spopola in tutto il mondo. I loro video viaggiano sui miliardi di visualizzazioni (oltre 40 miliardi di stream globali) e sono state il primo gruppo femminile K-pop a vincere un Mtv Video Music Award oltre a richiamare oltre 1,8 milioni di fan al tour precedente con un record di incassi assoluto per un gruppo femminile.

In patria sono delle vere e proprie istituzioni, al punto che nel 2021, durante il suo discorso di Capodanno, il presidente Moon Jae-in le ha citate come rappresentanti del Paese nel mondo e come un "orgoglio coreano". E infatti i confini nazionali li hanno superati da un pezzo, anche grazie a una straordinaria popolarità sui social: da aprile 2022 sono il gruppo musicale con più iscritti su YouTube, con oltre 73 milioni di abbonati mentre su Instagram sono seguite da oltre 50 milioni di fan. Tra le varie collaborazioni ci sono quelle con Lady Gaga, Dua Lipa e Selena Gomez, solo per citarne alcune, e nel 2019 sono state il primo gruppo K-pop a partecipare al Coachella.