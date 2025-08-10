Logo Tgcom24
Mondo
in un negozio di giocattoli

Los Angeles, la Labubu-mania va... a ruba: furto di pupazzetti per 7mila dollari

Gruppo di malviventi assalta un negozio di giocattoli di La Puente: il furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza è finito sui social diventando virale. Il titolare: "Portato via l'intero inventario"

10 Ago 2025 - 11:52
© Tgcom24

© Tgcom24

Settemila dollari in Labubu: a tanto ammonta il furto messo a segno da un trio di ladri mascherati in un negozio di giocattoli di La Puente, a 29 chilometri da Los Angeles. Il bottino consiste, infatti, in una grossa quantità dei celeberrimi pupazzi creati dall'artista di Hong Kong Kasing Lung. Il video delle telecamere di videosorveglianza dell'attività, che hanno ripreso tutte le fasi criminali, dall'irruzione nel cuore della notte allo svaligiamento in pochi minuti, è stato postato su Instagram dal titolore del negozio ed è diventato in poco tempo virale. Perché la Labubu-mania colpisce tutti, anche i malviventi.

La stima di 7mila dollari è stata resa nota dalle autorità di La Puente, che indagano per catturare il gruppo di ladri mascherati. Il rivenditore ha scritto su Instagram che i ladri hanno portato via l'intero inventario del negozio e devastato i locali.

Il video pubblicato su Instagram mostra un gruppo di persone con cappucci e mascherine rompere l’ingresso, rovistare tra gli scaffali e portare via scatole di merce.

Le bambole Labubu, create dall’artista di Hong Kong Kasing Lung, sono diventate oggetti da collezione molto ambiti dopo che una cantante del gruppo K-Pop Blackpink si è fatta fotografare con una di esse attaccata alla borsa: da mesi in tutto il mondo sono lunghissime le code davanti ai negozi che le vendono, per cercare di accaparrarsene una.

