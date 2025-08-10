Los Angeles, la Labubu-mania va... a ruba: furto di pupazzetti per 7mila dollari

Settemila dollari in Labubu: a tanto ammonta il furto messo a segno da un trio di ladri mascherati in un negozio di giocattoli di La Puente, a 29 chilometri da Los Angeles. Il bottino consiste, infatti, in una grossa quantità dei celeberrimi pupazzi creati dall'artista di Hong Kong Kasing Lung. Il video delle telecamere di videosorveglianza dell'attività, che hanno ripreso tutte le fasi criminali, dall'irruzione nel cuore della notte allo svaligiamento in pochi minuti, è stato postato su Instagram dal titolore del negozio ed è diventato in poco tempo virale. Perché la Labubu-mania colpisce tutti, anche i malviventi.