Torino, maxi sequestro contro il falso "Made in Italy": 5,5 milioni di accessori moto-auto

L'indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di scoprire una vasta rete di distribuzione di accessori e dispositivi di protezione di origine estera, come caschi, visiere, batterie per auto, catene da neve e altro. Provenienti principalmente da Cina e Vietnam, venivano commercializzati come prodotti italiani grazie a confezioni e marchi che richiamavano la bandiera tricolore e l'italianità dei brand. Nel corso delle perquisizioni, eseguite nelle province di Milano, Mantova, Verona, Vicenza, Bologna e Modena, nonché in numerosi siti di stoccaggio e punti vendita in Piemonte e in altre Regioni, sono stati trovati milioni di articoli falsamente etichettati. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in oltre 90 milioni di euro.