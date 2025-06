Fisco, individuati dalla Gdf 9mila evasori totali in 17 mesi

La Guardia di finanza ha individuato 9.139 evasori totali e 58.315 lavoratori in nero o irregolari, questi ultimi in lieve diminuzione rispetto ai 59.539 nell'analogo periodo precedente. Il bilancio si riferisce agli ultimi 17 mesi, quando le Fiamme gialle hanno inoltre scoperto 1.118 casi di evasione fiscale internazionale. Quasi 21mila le persone denunciate per reati tributari, tra le quali 496 sono state tratte in arresto. Sequestrati poi beni frutto di profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di oltre 6,2 miliardi di euro (in calo rispetto agli 8,3 miliardi dell'analogo periodo precedente).