L'Aquila, inquilini spiati da microcamere nascoste negli appartamenti: aperta un'inchiesta

La notizia riportata dal Messaggero spiega dall'inizio la vicenda. A fare la prima denuncia è stata una giovane donna che mentre si guardava allo specchio ha notato uno strano sbrilluccichio provenire da una mensola. Insospettita ha iniziato a cercare cosa potesse essere scovando, con sorpresa, la webcam. Così non ha aspettato tempo ed è andata immediatamente a denunciare l'accaduto alla polizia. La situazione si è aggravata quando a questa denuncia se ne sono aggiunte altre due, provenire da un'altra donna e un uomo, anche loro affittuari di appartamenti dello stesso palazzo. In tutti e tre i casi quando gli investigatori hanno eseguito le perquisizioni sono state ritrovate le piccole telecamere nascoste nei bagni e nelle stanze da letto.