Dal Garante della Privacy stop a "Clothoff", l'App che spoglia le persone

Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un'attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le App di nudificazione, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni. Lo confermano i numerosi e recenti fatti di cronaca nazionale italiana, dai quali emerge come l'abuso di immagini in tal modo artefatte stia ormai generando un vero e proprio allarme sociale.