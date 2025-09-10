Foto di bimbi online, il Garante della Privacy sanziona un asilo nido

La riservatezza e la dignità dei bambini vanno tutelate sin dalla primissima infanzia. È questo il principio alla base del provvedimento con il quale il Garante ha vietato a un asilo nido l'ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti (da 0 a 3 anni), ha ordinato la cancellazione delle immagini illecitamente trattate e ha ingiunto all'asilo stesso il pagamento di una sanzione di 10mila euro. Il procedimento dell'Autorità ha fatto seguito al reclamo di un genitore che, per poter iscrivere la figlia, ha dovuto prestare il consenso alla raccolta e all'utilizzo delle immagini della bambina. Inoltre è emerso che l'asilo aveva pubblicato sia sul sito web sia sul proprio profilo di "Google Maps" immagini dei minori in diversi momenti della "giornata tipo".