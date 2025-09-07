A Padova cellulari vietati anche all'asilo: silenzio digitale per insegnanti e personale

Poiché "i bambini apprendono e modificano i propri comportamenti osservando e imitando gli adulti", si è così deciso di "promuovere un modello educativo coerente, che valorizzi la relazione e l’ascolto come strumenti essenziali di cura e di educazione". E per questo motivo con l'avvio del nuovo anno scolastico "il personale docente, ausiliario ed esterno è invitato a tenere i telefoni cellulari in modalità silenziosa, non visibili durante l’orario di servizio e comunque al di fuori dello sguardo dei minori".