Scuola, stop ai cellulari in aula: si rischia anche la sospensione

Smartphone vietati in classe: previsti vari tipi di sanzione, a partire da un rimprovero scritto secondo un "principio di gradualità"

05 Set 2025 - 15:12
© Ansa

Sanzioni graduali fino alla sospensione. Le scuole si attrezzano per gestire il divieto dei cellulari in classe che scatta per questo anno scolastico al via la prossima settimana. "Le sanzioni devono rispettare il principio di gradualità, deve esserci corrispondenza tra la gravità della infrazione e la serietà della sanzione - spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi - possono esserci vari tipi di sanzione, anche un rimprovero scritto, una sorta di censura, si può andare dalla nota alla sospensione. Ma non sono esclusi altri provvedimenti, a seconda di ciò che decide l'Istituto".

Normare il divieto

 "Le sanzioni saranno necessarie non solo per normare il divieto ma anche perché molte scuole, non sapendo dove tenere i dispositivi, permetteranno ai ragazzi di lasciarli spenti nello zaino. "Nella stragrande maggioranza dei casi l'unica possibilità sarà far tenere i telefoni negli zainetti, non utilizzarli e quindi se qualcuno poi venisse visto col cellulare in mano incorrerebbe nella infrazione prevista dal regolamento adottato dal proprio istituto", precisa Giannelli.

