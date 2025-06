Smartphone a scuola: alle medie il divieto funziona, alle superiori no

E gli altri? Dove non esiste il “libretto di istruzioni” c’è maggiore flessibilità. Il 30% degli studenti ha ricevuto indicazioni “orali”, diverse di classe in classe. Il 21% ha avuto una semplice raccomandazione a non usare il telefono durante le lezioni, ma nella pratica tutto dipende dalla tolleranza del singolo docente: succede così per il 72% degli studenti. Infine, per un 7%, il divieto non scritto si traduce in una sorta di patto informale tra scuola e famiglia.