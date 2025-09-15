Milano, pubblica su un sito porno le foto delle amiche: indagato

Attraverso una serie di verifiche, come la comparazione dei profili social e l'analisi dei follower comuni, ha consentito alle donne coinvolte di risalire all'autore del furto delle loro foto. Gli accertamenti preliminari hanno confermato i loro sospetti. Le foto, alcune delle quali scattate quando le ragazze erano minorenni, risalgono al 2024. Ora il 23enne è stato perquisito e gli sono stati sequestrati, oltre a materiale cartaceo, anche computer e cellulare. Il reato di diffamazione che gli è stato contestato è aggravato dall'uso del mezzo informatico.