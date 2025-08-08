Intossicati da botulino, niente sequestro del prodotto in tutta Italia: due indagati in Calabria

Al momento ci sono dodici pazienti ricoverati, tutti in prognosi riservata e due presentano un quadro clinico più severo. Nove sono ricoverati in rianimazione e tre in pronto soccorso. Al momento, cinque fiale sono state iniettate e quattro restano di scorta. "I primi due pazienti - ha chiarito il primario della Rianimazione dell'Annunziata Andrea Bruni - sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì e mostravano i sintomi classici dell'intossicazione da botulino. Ci siamo attivati immediatamente e nei casi più a rischio abbiamo iniettato l'antidoto, ma per ora restano tutti in prognosi riservata. Dall'anamnesi tutti hanno riferito di aver ingerito lo stesso cibo".