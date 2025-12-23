Inno nazionale, il Quirinale vieta il "Sì" dopo "L'Italia chiamò"

Una direttiva dello Stato Maggiore della Difesa sta scatenando malumore nelle caserme italiane. Da ora in poi, nelle cerimonie militari ufficiali, sarà vietato pronunciare il celebre "Sì!" che chiude il Canto degli Italiani. Come racconta "Il Fatto quotidiano", la decisione, contenuta in un decreto presidenziale del marzo scorso e attuata solo ora, non è passata inosservata tra le file dell'esercito.