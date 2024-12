Prima della Scala con "La forza del destino", Meyer: "Da qui un invito alla pace"

Per l'etoile Roberto Bolle quella di stasera alla Scala "è un'opera che rispecchia anche molto il mondo attuale perché appunto è molto incentrata sulla guerra quindi credo che si sentirà molto questo parallelo con la realtà e la finzione che viene portata in palcoscenico". "Però c'è anche molta spiritualità in quest'opera - ha aggiunto - c'è una richiesta di pace, di amore, che credo che pervada poi alla fine tutto questo insieme di guerra, di distruzione, di miseria che si percepisce andando avanti poi nell'opera". "'La forza del destino' di Giuseppe Verdi è molto più di un capolavoro musicale: è un'opera che ci parla di sfide, ostacoli e della volontà di affrontarli con determinazione. Una forza di combattere che, in qualche modo, è assimilabile al coraggio e alla resilienza dei milanesi e dei lombardi - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. La scelta di questa opera come apertura della stagione scaligera - ha aggiunto Fontana - non è solo artistica, ma simbolica: celebra quei valori di forza, passione e determinazione che sono parte integrante dell'identità lombarda".