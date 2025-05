Incidenti sul lavoro, morto un operaio metalmeccanico a Vicenza | Un'altra vittima nel Napoletano

A Frattamaggiore (Napoli) un operaio edile è morto in seguito a una caduta mentre era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un edificio, all'interno di un cortile privato. L'uomo è morto dopo essere stato portato in ospedale. Un secondo incidente sul lavoro mortale è avvenuto in provincia di Vicenza: a Brendola un operaio di 58 anni ha perso la vita in uno stabilimento metalmeccanico, dove si producono cavi elettrici. L'uomo sarebbe deceduto mentre stava lavorando all'ingranaggio di un macchinario.