Incidente alla torre in Citylife (Milano), tetto sequestrato: si cercano indizi

"Non si è capito ancora come è successo, quello che è importante è che non ci sono stati feriti. Subito la priorità è stata la sicurezza delle persone, dei nostri collaboratori e di tutta la gente che gira a CityLife, intorno al centro commerciale e alla nostra torre - ha affermato Philippe Donnet, Group Ceo di Assicurazioni Generali -. La messa in sicurezza è stata fatta, adesso bisogna capire come sistemare tutto e bisogna capire anche come è potuto succedere".



Riaperte la metropolitana e la piazza Intanto la situazione sembra essere tornata alla normalità, con la metropolitana M5 (Tre Torri) che è stata riaperta al pubblico insieme alla piazza e al centro commerciale. Ancora nulla di certo invece sul rientro dei dipendenti Generali, che potrebbero rimanere ancora per diversi giorni in smartworking.