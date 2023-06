Incidente Roma, una supertestimone per far luce sullo schianto di Casal Palocco

Testimonianza chiave

I carabinieri, scrive il "Corriere della Sera", fanno affidamento sulla sua memoria fotografica per assegnare precise responsabilità ai giovani protagonisti della sfida che avrebbe portato accessi al profilo del gruppo e ai suoi sponsor. Si conta sulla sua testimonianza per capire dinamica, velocità e cause dell'incidente. Per fare luce su quanto accaduto a bordo del veicolo e, per esempio, se ci siano state interferenze tra chi era alla guida e chi riprendeva la scena.