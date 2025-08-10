Incidente frontale a Vignanello (Viterbo): morti marito e moglie, grave la figlia

Le due vittime, sposate e molto conosciute in paese, avevano rispettivamente 56 e 57 anni. La loro morte è stata constatata sul posto dal personale medico, che non ha potuto fare nulla per rianimarli. La figlia ventunenne, che viaggiava sul sedile posteriore, ha riportato gravi traumi ed è stata immediatamente soccorsa. L'eliambulanza l'ha trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni. Anche l'uomo alla guida dell'altra auto, residente a Vignanello, ha riportato ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarà ascoltato dagli inquirenti per fornire la sua versione dell'accaduto.