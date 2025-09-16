Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame "smonta" l'accusa dei pm: "Argomenti svilenti e corruzione non provata"

Un elemento centrale delle accuse era una fattura da circa 22mila euro, che la Procura riteneva fittizia e funzionale al presunto patto corruttivo. Secondo i giudici del Riesame, invece, quel documento è riconducibile a prestazioni realmente effettuate. La ricostruzione difensiva è stata ritenuta credibile, anche alla luce di un errore materiale tra le versioni cartacee e digitali del contratto. L'analisi contabile ha confermato che non vi sono anomalie tali da giustificare l'ipotesi di un pagamento corruttivo mascherato. Negli atti di indagine, sottolinea ancora il Riesame, "non vi è traccia di sovrafatturazioni o di fatture false" ma soltanto di "compensi, peraltro, in linea o addirittura inferiori alle tariffe professionali dell'Ordine degli Architetti", che proprio per questo "non possono di certo definirsi 'lucrosi' o 'assai remunerativi' nell'accezione negativa attribuita dal gip". Perciò "non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica e non dell'attività di libero professionista".