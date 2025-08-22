Inchiesta urbanistica Milano, revocato l'arresto di Manfredi Catella

Tutti liberi. A un mese dai clamorosi arresti nell'inchiesta sull'urbanistica di Milano è caduto anche l'ultimo provvedimento cautelare, quella del costruttore Manfredi Catella che si trovava ai domiciliari per falso e corruzione. A stabilirlo il tribunale del Riesame. È la sesta misura - su un totale di sei richieste dalla procura meneghina e disposte dai giudici per le indagini preliminari - che viene revocata o annullata.