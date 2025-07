Inchiesta urbanistica Milano, gip: in carcere l'imprenditore Bezziccheri | Ai domiciliari Tancredi, Catella e Marinoni

Il gip di Milano Mattia Fiorentini ha convalidato sei arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica. In carcere è finito Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone. Sono invece stati posti ai domiciliari l'ex assessore alla Rigenerazione Urbana di Milano Giancarlo Tancredi, l'imprenditore Manfredi Catella e il presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune sciolta ad aprile Giuseppe Marinoni. I domiciliari sono scattati anche per Alessandro Scandurra, architetto e componente della stessa Commissione, e Federico Pella, ex manager della società di ingegneria J+S.