Milano, Beppe Sala affida temporaneamente le deleghe all'Urbanistica alla vicesindaca Scavuzzo

Dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi, coinvolto nell'inchiesta della magistratura meneghina, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha affidato "temporaneamente" le deleghe all'Urbanistica alla vicesindaca Anna Scavuzzo. È stato lo stesso Sala ad annunciarlo. "Non voglio prendere una decisione con un'urgenza che può portarci anche a fare riflessioni sbagliate - ha aggiunto -. Approfitto dell'occasione anche per ringraziare Tancredi, ha fatto un grande lavoro, credo molto nella sua onestà e mi spiace per come sia finita, andiamo a guardare avanti".