Sala ha spiegato di aver "pensato seriamente, e ne ho parlato con la famiglia, alla possibilità di non andare avanti". "Sono 16 anni che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho per Milano - ha aggiunto - e, se trovo ancora motivazione ed energie non è per mia soddisfazione personale, ma per un motivo molto semplice, per l'insegnamento avuto da mio padre: quando capii che non avrei seguito le sue orme, mi disse 'scegliti il lavoro che vuoi ma ricordati che io ti guarderò e voglio essere certo che stai facendo il tuo dovere'".