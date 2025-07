Inchiesta urbanistica a Milano, il Pd conferma l'appoggio al sindaco Sala: "Occasione per ripartire, ma servono segnali di cambiamento"

Poi c'è l'operazione San Siro che sembrava a un passo dal concludersi, con il Comune che sta per vendere stadio e aree a Inter e Milan. Una trattativa estenuante che va avanti dal 2019 e che rischia di saltare a causa delle inchieste. Il Pd ha ribadito il suo scetticismo a concludere l'operazione adesso, entro la fine di luglio. Sala si è preso del tempo per decidere e ci sarà probabilmente un nuovo confronto lunedì su questo tema. Il Pd ha ribadito che luglio non andrebbe bene come tempistica, quindi forse tutto slitterà a settembre. Quella per la vendita del Meazza è una corsa contro il tempo perché il 10 novembre scatterà il vincolo di tutela per i 70 anni del secondo anello e da quel momento lo stadio non si potrà abbattere, cosa che vorrebbero fare Inter e Milano nel loro progetto per realizzare un nuovo impianto.