Inchiesta urbanistica Milano, revocato l'arresto di Manfredi Catella

Il manager figurava tra gli ultimi arrestati nell'indagine che avrebbe scoperchiato un sistema corruttivo che avrebbe coinvolto politici e imprenditori
Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima. Il manager era l'ultimo tra gli arrestati per l'inchiesta sull'urbanistica a Milano sul quale il Riesame doveva ancora esprimersi. La scorsa settimana erano stati liberati l'ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'ex componente della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella.
Le motivazioni per le quali i giudici del Riesame hanno annullato la misura degli arresti domiciliari per Manfredi Catella saranno note tra 45 giorni. A Catella non è stata applicata nessuna interdizione alla professione, come invece accaduto per gli altri indagati, probabilmente (non è scritto nello stringato provvedimento) perché ha rinunciato alle cariche societarie connesse alla Pubblica amministrazione.
