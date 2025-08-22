Logo Tgcom24
LA DECISIONE DEL RIESAME

Inchiesta urbanistica Milano, revocato l'arresto di Manfredi Catella

Il manager figurava tra gli ultimi arrestati nell'indagine che avrebbe scoperchiato un sistema corruttivo che avrebbe coinvolto politici e imprenditori 

22 Ago 2025 - 12:32
© Italy Photo Press

© Italy Photo Press

Il tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima. Il manager era l'ultimo tra gli arrestati per l'inchiesta sull'urbanistica a Milano sul quale il Riesame doveva ancora esprimersi. La scorsa settimana erano stati liberati l'ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l'ex componente della commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella.

Si attendono le motivazioni

 Le motivazioni per le quali i giudici del Riesame hanno annullato la misura degli arresti domiciliari per Manfredi Catella saranno note tra 45 giorni. A Catella non è stata applicata nessuna interdizione alla professione, come invece accaduto per gli altri indagati, probabilmente (non è scritto nello stringato provvedimento) perché ha rinunciato alle cariche societarie connesse alla Pubblica amministrazione.

