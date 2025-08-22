Inchiesta urbanistica Milano, revocato l'arresto di Manfredi Catella

Le motivazioni per le quali i giudici del Riesame hanno annullato la misura degli arresti domiciliari per Manfredi Catella saranno note tra 45 giorni. A Catella non è stata applicata nessuna interdizione alla professione, come invece accaduto per gli altri indagati, probabilmente (non è scritto nello stringato provvedimento) perché ha rinunciato alle cariche societarie connesse alla Pubblica amministrazione.