Incendio in Rsa a Milano, tutto partito da una sigaretta | Si indaga sugli impianti antincendio non a norma

Problemi già noti prima della tragedia

I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'intera struttura e non solo la parte interessata dal rogo. In entrambe le ali della residenza per anziani, infatti, i sistemi antincendio non funzionavano. Un problema già segnalato più volte in passato, sia dai sindacati sia da un volantino ancora presente in bacheca a firma di Claudia Zanetti, direttrice della Coop Proges che gestisce la casa di riposo. Si legge: "A causa delle problematiche degli impianti di rilevazione dei fumi delle due strutture, nella turno notturno, a causa del calo del personale, sarà presente un addetto di un'azienda specializzata nella lotta antincendio ad alto rischio". Gli inquirenti indagano inoltre sui pochi operatori in servizio, appena sei per 150 ospiti della struttura.