Incendio nella Rsa di Milano, una testimone: "Vedevamo gli ospiti alla finestra"

Arrivano le prime testimonianze sull'incendio che è divampato nella notte a Milano nella Rsa "Per Coniugi", in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Al momento il bilancio del rogo è di sei persone morte e 81 intossicate, tra cui due in gravissime condizioni, che sono trasferite agli ospedali Niguarda e San Raffaele. Altri 14 ospiti sono in condizioni serie e 65 invece non sono gravi. Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1:20. Sono intervenuti quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze. Sul posto sono arrivati anche i pm per effettuare il sopralluogo.

"Ospiti con gli stracci sul volto" - A "Morning News" una donna che vive nelle vicinanze della Rsa ha raccontato quanto avvenuto: "Ci siamo alzati e abbiamo visto il camion dei Vigili del Fuoco, vedevamo i vecchietti che annaspavano alle finestre con gli stracci sulla faccia - ha spiegato la testimone .. Poi piano piano sono arrivati i Vigili del Fuoco, hanno iniziato a rompere i vetri e chi riusciva a camminare a piedi è stato portato fuori, chi invece non deambulava penso che li abbiano portati fuori con le lenzuola del letto per trascinarli fuori. Qualcuno lo hanno portato fuori in camicia da letto, altri vestiti: la cosa è stata abbastanza lunga".

Esclusa l'origine dolosa dell'incendio - Secondo le prime notizie le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l'intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo. Le donne morte carbonizzate nella stanza che ha preso fuoco avevano 69 e 87 anni, per le esalazioni hanno invece perso la vita un uomo di 73 anni e altre tre donne di 85, 84 e 74 anni.