Il 51enne era alla guida della sua auto nei pressi dello svincolo di collegamento tra la A1 e la A14 quando è stato notato dalle forze dell'ordine grazie alle telecamere di videosorveglianza. La polizia stradale, con il supporto della Sottosezione autostradale di Bologna Sud, ha infatti notato un veicolo sospetto che effettuava manovre pericolose rallentando - e in alcuni casi bloccando completamente - altre auto. L'auto è stata dunque fermata poco dopo e il conducente, in evidente stato di ebbrezza, si è sottoposto all'alcoltest, risultando positivo.