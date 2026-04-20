Bolzano, 28 albanesi in manette all'alba accusati di associazione a delinquere per spaccio di droga

Sono stati sequestrati 24 chili di cocaina purissima, 23 di marijuana, 5,6 chili di hashish e 76mila euro in contanti, provento delle vendite dei vari stupefacenti assieme ad una pistola. L'intera operazione ha preso avvio dopo che sono stati documentati oltre 150 episodi di spaccio, attraverso appostamenti, riprese e foto. Gli indagati avevano messo su un sistema di comunicazione in modo da sfuggire alle intercettazioni attraverso utenze fittizie, conversazioni criptate e piattaforme social.