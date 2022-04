Guerra in Ucraina, Tajani: "Bisogna dire basta alla carneficina"

"I crimini efferati di questi giorni hanno colpito i cittadini inermi, bisogna dire basta alla carneficina". Lo ha detto il vice presidente di Forza Italia,

Antonio Tajani

"Controcorrente"

, intervenuto nel corso di: "Mosca non ha avuto il coraggio nemmeno di condannare queste efferatezze parlando di fotomontaggi - ha detto - ma è evidente che non si tratta di fotomontaggi".

"Non so se Putin sapesse cosa facevano i loro soldati - ha proseguito Tajani - ma adesso sa e non ha preso le distanze: ci sono delle regole anche nella guerra. Quindi è corresponsabile di quanto accaduto". Per Tajani, l'unico obiettivo da perseguire è quello della pace: "Noi non tifiamo per la pace, bisogna fare di più a livello politico oltre alle sanzioni. L'Onu ha dormito, diciamolo, e non si è rivolto a

Merkel e Berlusconi

che potevano essere due personaggi in grado di sedersi a un tavolo con Putin". E sulla frase di Draghi sul condizionatore, Tajani conclude: "Bisogna salvaguardare le imprese, serve un Recovery Plan come quello del coronavirus: in Polonia, per esempio, molte famiglie stanno accogliendo gli ucraini".