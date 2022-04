L'ex presidente ucraino Petro Poroschenko: "Bucha ha cambiato la natura della guerra"

"Un massacro pieno di sangue". È questa la definizione adottata dall'ex presidente ucraino

Petro Poroschenko

cambiato la natura della guerra

per definire quanto accaduto a Bucha, spiegando come tali crimini abbianoe condannando la Russia all'espulsione immediata dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

"Prima di Bucha le

sanzioni internazionali

"Controcorrente"

genocidio

avevano un senso, ma dopo questo massacro dovranno essere molto diverse, più forti, più ferme e devastanti - prosegue nell'intervista rilasciata in esclusiva a, in cui parla apertamente dicontro il popolo ucraino.

Di fronte a chi sostiene che i

crimini di Bucha

false notizie

non siano opera dell'esercito invasore, risponde: "La prima arma della Russia è la menzogna. In una situazione del genere non si possono utilizzare, come stanno facendo. Ricordatevi che sono i soldati russi ad aver invaso l'Ucraina, sono stati i missili russi ad aver distrutto i nostri edifici, proiettili russi hanno ucciso i miei connazionali, soldati russi hanno stuprato le donne ucraine e le ragazze, hanno ucciso gli anziani, hanno distrutto le città, le hanno rasate a zero. E questo lo ha fatto la Russia, quindi deve prepararsi a una responsabilità penale".

Durante il collegamento proposto su

Rete 4

Putin un uomo "folle e totalmente imprevedibile"

nella prima serata di mercoledì 6 aprile, Poroschenko definisce, il quale ha dato il via a una guerra che non è nell'interesse della Russia, né del resto del mondo".

E avverte:

"O lo fermiamo qui, o passerà alla Nato"

la via più breve per arrivare alla pace

. Per frenare l'invasione, dunque, chiede all'Occidente tre cose: "Armi, armi, armi. Vi sorprenderà, ma sono. E nel suo intervento non dimentica le sanzioni, "l'embargo di qualunque merce che esca dalla Russia, embargo contro le banche e tante altre cose".

Infine, la vicinanza mostrata al suo "avversario" politico

Volodymyr Zelensky

siamo tutti uguali

: "Dopo il 24 febbraio di quest'anno le cose sono cambiate e siamo tutti uniti. Oggi non c'è un leader dell'opposizione,, pari, soldati chiamati a proteggere la sovranità dell'Ucraina per sconfiggere le truppe russe. E in questa situazione combattiamo fianco a fianco per proteggere il nostro Paese".