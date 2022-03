L'ex presidente ucraino Poroshenko a "Zona Bianca" : "Putin ha commesso due errori"

"Stiamo distruggendo lo scenario di

Putin

due grandi errori

Petro Poroschenko

"Zona Bianca"

che prevedeva in due ore di alzare la bandiera russa su Kiev. Ma hanno commesso, sottostimare l'unione dell'Ucraina e la solidarietà globale del mondo". Inizia con queste parole l'intervista esclusiva rilasciata dall'ex presidente ucrainoall'inviato Fausto Biloslavo per

"Io sono assolutamente fiducioso che mai ci arrenderemo e la nostra vittoria sarebbe più vicina se ricevessimo di più,

più armi

più supporto

Kiev

Putin

non fidatevi

- prosegue Poroschenko, rimasto aper combattere - Abbiamo l'invasione russa, un'aggressione voluta da un uomo completamente pazzo,. Noi proteggiamo i nostri soldati, noi proteggiamo la nostra libertà, le nostre famiglie. E qual è la motivazione per la Russia di venire qui? Nessuna. I soldati russi non capiscono cosa stanno facendo qui, per cosa stanno dando la loro vita. Io ho avuto tantissimi incontri e telefonate con Putin e credo che lui sia molto difficile da capire. Ma posso darvi qualche consiglio per come negoziare:e non abbiate paura di lui".

In merito a un piano negoziale per porre fine al conflitto, Poroshenko avanza la proposta della

chiusura dello spazio aereo

terza guerra mondiale

la Russia non si fermerà

la più profonda crisi umanitaria del ventunesimo secolo

. E sullo spauracchio di un conflitto ben più esteso avverte: "Se non facciamo nulla laè già iniziata. Un attacco alla stazione nucleare in Ucraina... la contaminazione nucleare non conosce frontiere. L'86% dei russi è dell'idea che dopo l'Ucrainae andrà avanti, verso la Polonia, i Paesi Baltici e forse la Germania. E con questa situazione la Russia non sta attaccando noi ma l'intero Occidente. Per favore non state calmi e in silenzio di fronte alla vostra televisione, non accettate questo comportamento di Putin, siate uniti con noi, salviamo l'Ucraina, perché questo può creare".

Quindi aggiunge: "Prima del 24 febbraio ero ex presidente, leader dell'opposizione. Ora siamo

soldati

, soldati ucraini uniti. Sicuramente so che mi stanno dando la caccia e sto facendo di tutto per non dar loro questo regalo. Ma sono pronto a questo? Sicuramente lo sono. Uno degli scopi delle forze speciali russe sono io e lo so".