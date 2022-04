Def, Draghi: "Con la guerra peggiorate le prospettive di crescita, faremo tutto il necessario per aiutare famiglie e imprese"

Consumatori e imprese vedono oggi un futuro meno positivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa dopo l'approvazione del Def e la firma sul Dpcm che stanzia incentivi del valore di 650 milioni di euro per l'acquisto di auto e moto elettriche, ibride e a bassa emissione. "Faremo tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese all'interno della cornice europea", ha aggiunto.

"Siamo molto

consapevoli del disagio sociale

, soprattutto per chi teme l'impatto dell'inflazione e siamo pronti e intervenire. L'abbiamo gia' fatto nel recente passato, sono stati stanziati 15,5 miliardi. Nelle prossime settimane comprenderemo meglio le dimensioni dell'intervento necessario e come finanziarlo", ha aggiunto Draghi al termine del Cdm. Draghi ha sottolineato come sia "importante la cornice europea", e ha spiegato che sono "tutti al lavoro per rispondere a uno shock comune".

"l governo e le forze politiche oggi sono un tutt'uno agli occhi degli italiani. In questo momento possono dare fiducia, mostrare che il governo può affrontare l'emergenza con tutte le azioni necessarie" dai "sostegni" agli "aiuti alle famiglie, ma anche continuare il percorso molto positivo, tutto sommato, del

Pnrr e delle riform

e. Bisogna mettere il governo" nelle condizioni "di affrontare queste due sfide", serve "unità, ha detto Draghi.

"L'andamento dei conti l'anno scorso è stato

migliore delle attese

Daniele Franco

, anche quest'anno è piuttosto buono", ha proseguito il ministro dell'economianella conferenza stampa sul Def. Il governo ha fissato il deficit tendenziale 5,1 e confermato gli obiettivi di finanza pubblica della Nadef del 5,6%, "Una scelta di prudenza", ha detto Franco che concede comunque un "margine di azione di mezzo punto prodotto", che verrà usato in una manovra "espansiva per spingere la crescita". "Il documento è stato approvato in leggero anticipo rispetto alle normali scadenze per essere propedeutico ad altri interventi di politica economica".

Accise benzina tagliate di 25 cent fino al 2 maggio

- "Oggi ricordo che con decreto ministeriale firmato da me e dal ministro Cingolani abbiamoesteso di 10 giorni l'abbattimento di 25 centesimi dell'accisa su benzina e gasolio utilizzando il sovra-gettito iva, quindi l'abbattimento dell'accisa viene esteso da oggi al 2 maggio", ha detto ancora il ministro dell'Economia.

Auto, Giorgetti: risposta concreta a settore in crisi

- Gli incentivi sono una risposta concreta e molto attesa a un settore che attraversa una profonda sofferenza. La misura pluriennale permette alle aziende di fare programmazione industriale verso lo sviluppo. Gli incentivi non sono risolutivi ma sono uno strumento emergenziale per attraversare un periodo difficile", ha precisato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "La pandemia, la carenza di materie prime e la guerra mettono a dura prova anche questo settore. E' necessario aprire una riflessione sulla doverosa transizione ecologica che deve essere sostenibile, possibile e non lasciare dietro di sé morti e feriti".