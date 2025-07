Grosseto, un 13enne cade dal terrazzo della casa dei nonni e muore: era appena arrivato dall'Ucraina, in fuga dalla guerra

Un tredicenne è precipitato dal terzo piano di un palazzo di Grosseto ed è morto poco dopo in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto nella casa dei nonni del ragazzino, secondo quanto raccontano i media locali. Il tredicenne, di origini ucraine, era stato portato in Italia dagli stessi nonni, che avevano fatto di tutto perché il nipote venisse evacuato dal Paese in guerra, dove invece sono rimasti i genitori e gli altri familiari.