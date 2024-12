Firenze, un bambino di 4 anni cade dal terzo piano: trauma cranico

Ha riportato un trauma cranico dopo una caduta dal terzo piano, a Firenze, un bambino di 4 anni. Il piccolo è precipitato dalle scale di un palazzo nella zona del Romito ed è stato portato d'urgenza, in codice rosso, al Pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. In base a una prima ricostruzione il bimbo, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto dalla ringhiera delle scale.