Uomo trovato morto in casa a Bologna, fermata la moglie: respinge tutte le accuse

I carabinieri hanno fermato nella notte la moglie di Giuseppe Marra, il 59enne trovato morto in casa martedì mattina nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Zanolini, a Bologna, con ferite alla testa. Lorenza Scarpante, 56 anni, è indagata per omicidio aggravato: dopo il fermo è stata portata in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.