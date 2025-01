Calabria, un uomo di 40 anni trovato morto in un b&b

Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto in un bed and breakfast in Calabria, nel quartiere di Sant'Eufemia di Lamezia Terme. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nella struttura dopo una telefonata che li avvisava di una persona in condizioni gravi. Quando i militari sono arrivati, però, l'uomo era già deceduto. Non si esclude che si tratti di un malore.