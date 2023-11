Omicidio Giulia Tramontano, chiesto il giudizio immediato per Impagnatiello

Secondo l'indagine, coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella e condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, Impagnatiello ha ucciso la sua compagna, in attesa di un bambino, con 37 coltellate e poi ha cercato di bruciare e di sbarazzarsi del corpo ritrovato quattro giorni dopo l'assassinio tra le sterpaglie vicino a dei box e non molto lontano dalla loro abitazione a Senago, nel Milanese. Nei mesi precedenti, secondo la ricostruzione, avrebbe però tentato di avvelenarla con il topicida.

Le aggravanti

All'uomo, quindi, sono stati contestati l'omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dal rapporto di convivenza, e poi l'occultamento di cadavere e l'interruzione di gravidanza non consensuale. In base agli accertamenti e agli esiti di una consulenza autoptica, infatti, è stata rilevata la presenza di un veleno per topi, il "bromadiolone" sia nel "sangue che nei capelli" di Giulia sia nei "tessuti e capelli fetali" del bimbo che aveva in grembo, addirittura con un "incremento" della somministrazione "nell'ultimo mese e mezzo".